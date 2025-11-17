巨人は１７日、愛知・豊橋市内で、育成ドラフト３位の豊橋中央・松井蓮太朗捕手と入団交渉を行い、支度金２９０万円、年俸３６０万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。背番号は「００６」に決定。「ようやくだなとワクワクした気持ち。足りないことだらけなので、しっかり練習して頑張りたい。同じポジションで甲斐選手や小林選手のように、憧れる選手ばかり。たくさん質問して吸収したい」と決意を新たにした。今夏は攻守の中