テレ東では11月18日（火）深夜24時36分から2週連続で、ちょっぴり刺激的なトークバラエティ「ドラマチックに！喋ってお焚き上げ」を放送することが決定しました。（※25日は24時30分）【動画】婚活に潜むヤバい男 婚活中の同時交際アリ？ナシ？不倫や復讐など「現実社会では自分が体験できない／できればしたくないことを代わりに見せてくれる」という魅力で強く支持されているドラマの数々…この番組は、そんな「自分の中で無意識