歌手の森高千里は、2025年のコンサートツアー「あなたも私もファイト!!」を開催中で、富山の高周波文化ホールでの公演を終了したことを自身のInstagramで報告した。投稿では「ツアーは残すところあと1公演となりました。12月6日千葉 森のホール21（松戸市文化会館）大ホール楽しみにしています！」とファンに向けてメッセージを送った。富山公演を終えた後、千葉での公演を心待ちにしている様子が伺える。この投稿には「松戸ӿ