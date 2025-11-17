元AKB48のメンバーの河西智美が自身のInstagramを更新し、家族で娘の七五三をお祝いしたことを報告した。投稿には「先日、娘の七五三を家族でお祝いしました。あっという間に3歳。これからもパパママで力を合わせて娘の成長をサポートしていきます」とのメッセージが添えられら。この投稿には「ともーみ、おめでたい事ばかりだね」「素敵な写真だね！おめでとう！」「日本髪いいよね、似合ってる」など、多くのファンからの祝福の