来月28日開幕の第104回全国高校サッカー選手権の組み合わせ抽選会が17日、都内で行われた。仙台育英が部内の構造的いじめを認定して出場辞退し、調整中とされている宮城県代表は県高体連サッカー専門部の平賀玄太委員長が代理出席でくじを引き、同29日の1回戦で那覇西（沖縄）と対戦することが決まった。抽選会後、取材に応じた平賀氏は「関係各所と調整している段階。前例がないことなので全て調整しながら」と実行委員会と協