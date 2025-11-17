◇プロボクシングWBO世界フライ級タイトルマッチアンソニー・オラスクアガ《12回戦》桑原拓（2025年12月17日両国国技館）WBO世界フライ級4位の桑原拓（30＝大橋、14勝9KO2敗）が12月17日に両国国技館でWBO世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳、10勝7KO1敗）に挑戦することが17日発表された。この日、横浜市内の所属ジムで会見した桑原は「こんなに早く2回目のチャレンジが決まり、大橋会長に感謝し