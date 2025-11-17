将棋のALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）挑戦者決定リーグは17日、東京都渋谷区の将棋会館で2局を行い、先手の永瀬拓矢九段（33）が菅井竜也八段（33）を95手で下し開幕5連勝となった。他の6棋士は2敗以上を喫しており、20日の最終一斉対局で敗れても首位が確定。このため藤井聡太王将（23）＝6冠＝との7番勝負に2期連続3回目の出場が決まった。永瀬は「良い形でリーグを勝つことができて