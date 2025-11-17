9月、米軍岩国基地に展開した中距離ミサイル発射装置「タイフォン」＝山口県岩国市米軍岩国基地（山口県岩国市）に展開され、撤収が遅れていた中距離ミサイル発射装置「タイフォン」を巡り、防衛省中国四国防衛局は17日、撤収が完了したと岩国市に連絡した。タイフォンは、日米の大規模実動訓練「レゾリュート・ドラゴン」の一環で9月に国内初展開。岩国市によると、防衛省は9月25日の訓練期間終了後、1週間程度で撤収されると