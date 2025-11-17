週明け１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１４５円９０銭（０・３４％）安の４万２３２３円８７銭だった。２営業日連続で値下がりした。全銘柄のうち約６割の１９８銘柄が下落した。台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡り、中国が態度を硬化させていることから、市場では訪日外国人客（インバウンド）の需要が落ち込むとの懸念が広がり、小売業の銘柄で下落が目立った