俳優の野村康太が自身のInstagramを更新した。投稿では「「彼氏感」の写真撮りたくて滅！」と述べ、メガネをかけた自身の近影を披露。投稿には5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」の「好きすぎて滅！」が使用され、野村がこの楽曲にハマっていることも共有されている。ファンとの距離を縮めた投稿となった。この投稿には「好きすぎて滅⊂( ᴖ ̫ᴖ)⊃」「眼鏡似合いすぎてて滅！！」「康太くんのこと好きすぎて滅！