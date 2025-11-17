クマの捕獲や駆除に関する市町村や猟友会の活動を支援している自衛隊が、秋田市でも活動を始めました。自衛隊の活動は、今月5日から17日までに8つの市町村で行われています。15日土曜日の午前11時ごろ。秋田市の通称・横山金足線では、秋田駐屯地に所属する複数台の車両が列をなして走行する様子が見られました。車両の後方、白い文字で書かれた数字や漢字は、所属部隊を示すものです。「21・普」は、秋田駐屯地を拠点とする部隊、