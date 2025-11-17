今月14日、愛知県西尾市一色町にあるうなぎの養殖場を訪ねました。約20万匹のうなぎを育てているといいますが… 【写真を見る】生きたうなぎは約9割･加工品はほぼ100%を中国から輸入 ｢ワシントン条約｣でどうなる？輸出入の規制で流通量減少に価格高騰の懸念も （一色うなぎ漁業協同組合 田中三千雄組合長）「メスのうなぎですね。今まではうなぎを養殖場で育てると、ほとんどがオスになっていたが、大豆イソフラボンを細いうちに