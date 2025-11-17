高校サッカーの抽選会にプロ野球・日本ハムの清宮幸太郎選手が反応しました。17日に第104回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が行われました。国立競技場での開幕戦の権利をつかんだ早稲田実(東京B)は抽選で「21」番を引きました。対戦相手は徳島県代表チームとの一戦となります。これに反応したのは日本ハムの清宮選手。自身のInstagramで抽選会の様子をアップすると「早実開幕戦！！しかも抽選番号21番！なんかいい