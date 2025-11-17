１６日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第４４話「空飛ぶ源内」が放送された。最終回は１２月１４日の第４８話で、残りはあと４週。歌麿（染谷将太）との距離が広がる中、蔦重（横浜流星）は源内生存説を追う。玄白（山中聡）や朋誠堂喜三二（尾美としのり）ら懐かしの面々が久々登場し、ドラマのラストスパートを感じさせた。次週予告には、市川門之助（濱尾ノリタカ）が一瞬ちらり。３月放送の第１１