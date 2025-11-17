阪神からドラフト４位指名された、早瀬朔投手（１８）＝神村学園高＝が１７日、鹿児島市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金４０００万円、年俸４８０万円で仮契約を行った。（金額は推定）仮契約を終えた早瀬は「本気でプロにいくことを決めたので１日でも早く、１軍のマウンドで投げられるように頑張っていきたいと思います」と決意を明かした。１年目となる来季に向けては「まず体づくりからというのを１番に置いている。