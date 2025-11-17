17日午後、新潟県見附市の国道で停車中のトラックに路線バスが追突する事故がありました。この事故でトラックの運転手が軽いケガをしました。17日午後3時半前、見附市坂井町の国道8号上で、赤信号で停車中の40代男性が運転するトラックに60代男性が運転する路線バスが追突。その後40代男性が運転するトレーラーが止まりきれずに路線バスに追突する事故がありました。この事故でトラックを運転していた40代男性が軽傷を