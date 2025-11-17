ＴＷＩＣＥのＳＡＮＡが１７日、東京ミッドタウンコートヤードで「ラルフローレン東京ミッドタウンツリー点灯式」に参加した。大胆に背中が大きく開いた、黒のシックなドレス姿で登場。「今日のお気に入りはシアーのドレープがとても美しくて、動く度に軽やかなニュアンスが出るのですが、白のカフスなどクラシックでエレガントな要素が詰まっているすてきな一着がこのホリデーにぴったりなんじゃないかなと思います」と