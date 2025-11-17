東京・赤坂のライブハウス前で女性が切りつけられて重傷を負い、犯人と見られる男が逃走したという事件を受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が１７日、デイリースポーツの取材に対し、犯行の計画性や捜査の行方について見解を語った。１６日午前１０時２５分ごろ、東京都港区赤坂３丁目のビルで女性が黒い帽子の男に切り付けられ、出血しているとの通報があった。警視庁赤坂署によると、女性は４０代で病