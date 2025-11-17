週明け17日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝154円台後半で取引された。午後5時現在は前週末と同じ1ドル＝154円67〜69銭。ユーロは29銭円高ユーロ安の1ユーロ＝179円63〜67銭。新たな材料に乏しく、取引は限定的だった。利益確定のドル売り円買いが入った一方、政府が大規模な経済対策を検討しているのに伴い、財政が悪化するとの懸念から円を売る動きも出た。市場では「米労働省が20日に、政府機関の一部閉鎖の影響