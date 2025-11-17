広島・東広島市で、畑に転落しひっくり返った乗用車が目撃されました。一体何が起こったのでしょうか。事故の瞬間が防犯カメラに記録されていました。ダンプカーが並走する形となった直後、乗用車は激しい音を立てながら柵を突き破り畑に転落しました。事故が起きたのは片側1車線の道路です。道路の中央にはオレンジ色の線が引かれ、追い越し目的でのはみ出しは禁止されています。畑の所有者：（ダンプカーが）元の車線に戻ろうと