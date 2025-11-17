週明け１７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）と同じ１ドル＝１５４円６７〜６９銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、２９銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７９円６３〜６７銭で大方の取引を終えた。