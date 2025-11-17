新潟県燕市役所は17日、市内の保育園で不法侵入が疑われる事案があったと発表しました。盗難被害などは確認されていませんが、市は深夜帯の巡回パトロールなどを行う方針です。不法侵入が疑われる事案があったのは、燕市にある大曲八王寺保育園です。市によりますと、11月16日(日)午前3時8分に、1階遊戯室の警報装置が作動。警備会社・警察・園長で現場確認したところ、外部から何らかの方法によって窓が開放された状態とな