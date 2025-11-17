アメリカ西部ワシントン州で撮影されたのは、命がけで助けを求める瞬間。悲しげな鳴き声を上げ、ボートに飛び乗るアザラシ。突然乗り込んできたその訳は、ボートの周りを漂う黒い影。海のギャングとも呼ばれるシャチの群れです。命からがらシャチから逃げるようにボートへ避難してきたアザラシ。女性：大丈夫よ！そのままそこにいて。ところが、一難去ってまた一難。女性：落ちた…。シャチたちは息を合わせてボートを激しく揺らし