タイラ（Tyla）が11月11日（火）、BE:FIRSTをスペシャルゲストに迎えて、有明アリーナで日本初の単独公演を開催。南アフリカ発祥のダンスミュージック「アマピアノ」をみずから制作し、その魅力を発信しているプロデューサー／DJ／ライターのaudiot909に夜レポートをお届けする。筆者は2024年のサマーソニックでの初来日公演を「事件」と形容したが、今回のステージでタイラが見せたのは、さらに先の飛躍を予感させるものだった。