今シーズンに入って一番の強い寒気が、19日(水)頃まで居座る見通しです。19日にかけて北海道や東北、北陸を中心に雪や雨が降りやすいでしょう。特に東北や北陸の山沿いでは雪が強まり、積雪が急に増えるところもありそうです。今シーズン初めての積雪が大雪となる恐れもあります。明日18日が寒気のピークその後もたびたび寒気流入上空の寒気のピークは、明日18日となりそうです。日本付近はすっぽり寒気に覆われます。特に東北付