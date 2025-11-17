フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ米国杯（レークプラシッド）は日本時間17日、女子フリーを行い、SP首位の渡辺倫果（23）が得点を伸ばせず、合計210.96点で2位。GPシリーズ上位6人によるファイナル進出はお預けとなった。女子フィギュア界の新星・中井亜美の強みは究極のプラス思考と鋼のメンタル今季は来年2月開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪のプレイヤー。ミラノ大会を最後に現役引退を表明している坂本花織