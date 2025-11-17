一方、白鷹町の住宅で16日、住宅敷地内にあるカキの木にのぼっていたクマ1頭が緊急銃猟で駆除されました。16日午後3時ごろ白鷹町高玉で住宅敷地内にあるカキの木にクマ1頭がいるのが見つかりました。クマは体長およそ70センチで1時間後に緊急銃猟が実施され駆除されました。近所の人「バンバンと2発聞こえた。大騒ぎだった。白鷹町のあちこちで出ているので早く駆除してもらってありがたい」町や近隣住民によりますと、クマが出没