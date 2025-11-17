【その日その瞬間】【写真】女優・中島唱子さんはNYマンハッタン暮らし。日米を往復し映画の字幕翻訳家としてもデビューしたタイムマシーン3号山本浩司さん（お笑い芸人／46歳）年末の「M-1グランプリ」に10年刻みで決勝に進み、さらに10年を経て人気芸人となったタイムマシーン3号。ツッコミの山本浩司さんに聞くM-1の瞬間！◇◇◇最初に決勝に行けた2005年はもう20年前ですが、今も鮮明に覚えていますよ。結