デギンドスＥＣＢ副総裁 金融安定報告書は3つの主要リスクに焦点を当てる 第一は金融市場の調整リスク 市場心理の急変リスクが存在 財政課題も主要な脆弱性要因 銀行は信用力の悪化に直面する可能性 銀行の耐性は利益と資本によって支えられている 経済的ショックは企業デフォルト増加につながる恐れ 近年実施した銀行向けマクロプルーデンシャル措置を維持 非銀行セクター向けマクロプルーデン