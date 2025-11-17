女優の安田成美（５８）が長男とコラボしたことを報告し、話題を呼んでいる。１７日までにインスタグラムで「代官山蔦屋書店での設営『ちょっとだじゃれたかるた』展」の開催を報告した安田。「かるたも販売！私の長男と初のコラボ作」と、長男とコラボしたことも明かし「もしお時間あれば観に来てください！」とファンに呼び掛けた。この投稿にファンからは「わぁ素敵才能溢れるご家族」「お子様たちお３人とも芸術家です