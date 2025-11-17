ドル円一時１５４．８３レベル、小幅に高値伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時154.83レベルと小幅に本日の高値を伸ばしている。東京朝方の154.42レベルを安値にじり高の動きとなっている。 ユーロドルはロンドン時間に入るとドル買いに調整が入り、1.1595レベルを安値に1.1610-20レベルまで反発した。しかし、再び1.1600付近へと下げてきている。ユーロ円は179.26から179.72までのレンジで振