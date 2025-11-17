TBS「CDTVライブ！ライブ！」（月曜後7・00）の公式Xが17日に更新され、「NiziU」MAKO(24)が体調不良のため、番組への出演を見合わせると発表した。番組の公式Xで「本日の「CDTVライブ！ライブ！」にご出演予定だったNiziU・MAKOさんですが、体調不良のため番組への出演を見合わせることになりました」と発表。NiziUはMAKOを除いたメンバー8名での出演になるとし「MAKOさんに、またご出演して頂ける日をスタッフ一同楽しみに