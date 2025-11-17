大相撲九州場所９日目（１７日・福岡国際センター）――横綱大の里は欧勝馬を圧倒し、土つかずの９連勝。２敗の横綱豊昇龍は初顔の義ノ富士を豪快に送り投げで下し、勝ち越しまで１勝とした。大関琴桜は小結隆の勝を土俵際ではたき込み、４勝目。新関脇の安青錦は平戸海の動きを封じて寄り倒し、１敗で勝ち越しを決めた。関脇王鵬は玉鷲と激しい相撲の末、はたき込んで４勝目。小結高安は若隆景に投げで崩され、４敗目