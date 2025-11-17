潟上市のブルーメッセあきたでシクラメンフェアが開かれています。地元農家が育てた色鮮やかなシクラメンを求め、連日、多くの買い物客で賑わっています。出荷の最盛期に合わせて、毎年この時期に開かれているシクラメンフェアは、期間中、約3万鉢が並びます。今年は天候に恵まれて、品質や咲きぶりが良いということです。地元で生産しているため流通コストが抑えられることから、市場よりも3割ほど安く購入することができま