元SKE48の石川花音（27）が17日、RIZINガール2026に選ばれた。17日、都内で行われた最終オーディションが行われ、8人が選出された。石川は、18〜21年にSKE48チームEで活動。この日は体調を崩した中での出席で「実力が発揮できるか不安でしたが、名前を呼ばれて本当にうれしいです。選ばれたからにはこの1年、自覚と誇りを持って頑張りたい」と話した。一緒に活動していたメンバーにも報告したいか、と聞かれると「SKE48では（RIZIN