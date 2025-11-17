相次ぐクマ被害は日々の生活にも影響を及ぼしていて、保護者には子どもの学校への送迎など負担が重くのしかかっています。自民党の小林政調会長が15日北秋田市を訪れ、市町村や経済団体、それに子育て中の母親などから、ヒアリングを行いました。大館市で夫と小学生の2人の子どもと暮らす、菅原あゆみさんです。クマによる被害が相次いでいる今年、生活が大きく変わったといいます。菅原あゆみさん「朝送っていくのが一番ちょっと