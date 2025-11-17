17日、暴行の容疑で新潟市東区の自称・自営業の男（51）が逮捕されました。警察によりますと男は17日午前9時すぎ、新潟市北区の会社事務所で、この会社で働く60代男性の右手を金属製のバールで殴る暴行を加えた疑いがもたれています。会社の関係者が「バールを持った男が暴れていて、社員で押さえつけている」と警察に通報。男は複数の社員によって取り押さえられており、駆け付けた警察官が現行犯逮捕したということ