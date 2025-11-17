（台北中央社）歴史ドラマ「斯卡羅」（SEQALU：Formosa 1867）の原作などを手がけた、医師で作家の陳耀昌さんが17日までに死去したことが分かった。76歳だった。1949年生まれ。台湾大学医学科卒業。台湾で初めて骨髄移植を行った医師で、血腫の権威としても知られる。90年代後半から2000年代前半にかけては国民大会代表（当時の国会議員）や行政院（内閣）顧問などを歴任。その後、作家として「斯卡羅」の原作となった