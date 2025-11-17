※この記事は2025年7月24日に公開した記事を再編集した内容です。 ドジャースの大谷翔平は、7月24日のツインズ戦に2番・指名打者で先発出場した。 前の試合で日本人初の4試合連続ホームランを決めたばかりの大谷が、また魅せてくれた。 この日は1回裏の第1打席から、3球目を捉えセンターへの37号先制ソロを放ち、自身の記録を更新する5試合連続ホームランを決めた。 その後、3回裏の第2打席はカウント