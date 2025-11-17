【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年12月5日に発売されるAKB48小栗有以の初のフォト＆スタイルブックのタイトルが『AKB48小栗有以1stフォト＆スタイルブックAB型の左利き』に決定。表紙も公開された。 ■ゆいゆいと温泉旅気分を満喫 撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、“ゆいゆい”こと小栗の魅力を余すところなく収められている。 本書でしか見られない