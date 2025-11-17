Stray Kids（ストレイキッズ）の公式Xが更新。全員がブラックスーツを纏った美麗オフショットが公開された。 【写真】タイトなブラックスーツで美しさ際立つStray Kids【動画】新曲「DIVINE」MVティザー／一番好きなシグネチャーダンスを踊る／JTBC『ニュースルーム』インタビュー（日本語字幕選択可能） ■8人で出演！スキズがニュース番組で語った固い絆にファン感動 これは