11月15日、今井翼が情報バラエティ番組『土曜はナニする！？』（カンテレ制作、フジテレビ系）に出演した。バラエティのロケを満喫した今井だったが、“激変”ぶりが注目を集めているようだ。「南海キャンディーズ」の山里亮太とフリーアナウンサーの宇賀なつみがMCを務める同番組は、週末を有意義に過ごす生活情報を届けるもの。今井は、「わがままドライブ! 山ちゃんチョット付き合って！」に出演した。「ゲストのわがままな要