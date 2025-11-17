この記事をまとめると ■中国市場はポルシェにとって最重要市場となっている ■過去にポルシェは人民車「C88」を中国政府の依頼で開発したがキャンセルとなった ■そののちに中国メーカーがほぼ同一デザインの車両を発売する事態が発生した 中国政府の依頼が招いた前代未聞の結末 ポルシェにとって中国市場はいまや欠かせないどころか、最大のお得意先。ですがその昔、1990年代には中国政府から手痛い目にあわされたこともあるの