ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は2日目を終えた。初日1走は6着だった山田祐（36＝徳島）が反撃のノロシを上げた。2日目4Rは1号艇だったが、進入から火花が散りそうなメンバー構成だった。結局はオールスロー。イン先マイから快勝してみせた。「うれしいです。乗り心地は初日より良くなったけど、足の上積みはない。整備しようと思う」。ひとまず試練は乗り越えたが、まだまだ予断を許さない