11月第2週（11月10日～11月14日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇11月12日 りそなゴールドファンド（為替ヘッジなし） 運用会社：りそなアセットマネジメント りそなゴールドファンド（為替ヘッジあり） 運用会社：りそなアセットマネジメント たわらノーロード米国物価連動国債（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ 運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ