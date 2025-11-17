元中日の山本昌氏（60）と山崎武司氏（56）が、東海テレビ公式チャンネル「ドラHOTpress」に出演。中日のヘッドコーチに就任した嶋基宏氏（40）について深掘りした。山崎氏にとっては楽天の後輩にあたる。性格もよく知る嶋のヘッドコーチ就任に「向いてると思う。もともと指導者向きの選手だった。今年はヘッドいなかったから井上監督とコミュニケーション取ってやればいい方向にいくんじゃないかな」と太鼓判を押した。ヘッ