17日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝154円71銭前後と、午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝179円51銭前後と13銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース