【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平手友梨奈が、ソロ初のオフィシャルカレンダー2026「SLEEPING DANCER」を12月29日に発売することが決定（※数量限定販売）。併せて、表紙カットが公開された。 ■“平手友梨奈の在ったかもしれない1日”がコンセプト 平手友梨奈ソロ初のオフィシャルカレンダーは、“少女”からひとりの“女性”へと移りゆく頃に生まれる特有の感情をキーワードとして、“平手