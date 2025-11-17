第15回全国運動会（全運会）の卓球女子シングルスの決勝が16日夜、マカオで行われ、黒竜江省チームの王曼碰が4−2で河北省チームの孫穎莎を下し、連覇を果たした。王選手は焦志敏、〓亜萍、張怡寧に続いて、同大会で連覇を果たした4人目の卓球女子シングルス選手となった。また、男子シングルスの決勝も同日行われ、上海市チームの樊振東が海南省チームの林詩棟と5ゲームを戦って4−1で勝利し、見事優勝した。樊は馬龍に続い