世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地時間16日に、新たに2チームが本大会出場権を獲得しています。出場を決めたのは、ポルトガルとノルウェー。ヨーロッパ予選F組首位のポルトガルは最終節でアルメニアに9-1で勝利し、ワールドカップ出場権を獲得。I組首位のノルウェーも最終節でイタリアに4-1で勝利。8試合全勝で28年ぶりの本大会出場を決めました。これでワールドカップ出場48チームのうち、32チームが決定して